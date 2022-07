Satellietbeelden tonen zware gevolgen van bosbranden in en rond Europa

Van Grieken­land tot Duitsland, aanhouden­de hitte en droogte hebben desastreu­ze gevolgen: “Ik zou een huis dicht bij de kust kopen”

Europa staat in brand. Létterlijk. Dit jaar werd er in de EU-landen al 515.475 hectare in as gelegd door natuurbranden. Dat is meer dan in de voorbije twee jaren, en we zijn nog maar eind juli. Opvallend: ook het oosten van Duitsland en het noorden van Tsjechië worden geteisterd. Moeten we ons zorgen beginnen maken in Noord-Europa?

26 juli