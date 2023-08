Satellietbeelden tonen hoe China landingsbaan bouwt op betwist eiland

“Mijn mama wordt niet wakker": koelbloe­dig jongetje (7) redt leven van moeder (34) dankzij onovertref­ba­re noodoproep

Weinig volwassenen zijn in staat om in noodsituaties zo kalm en beheerst te reageren als dit zevenjarige jongetje uit de buurt van Parijs. Wanneer hij vaststelt dat zijn moeder “niet wakker wordt”, belt hij ijzig kalm naar de hulpdiensten, voert op indrukwekkende wijze hun instructies uit en redt op die manier het leven van zijn moeder. De hulpdiensten hebben het bewuste audiofragment vrijgegeven. Bij het beluisteren krijg je steevast een brok in de keel van zo veel bravoure.