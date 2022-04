Satellietbeelden tonen dat lijken in Boetsja er al weken liggen in tegenstelling tot wat Rusland beweert

Waarom vraagt Rusland zelf een spoedzit­ting over Boetsja bij VN-Veilig­heids­raad? “Rusland is zeker dat het kan aantonen dat de beelden geënsce­neerd zijn”

Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen in spoedzitting bijeen te komen om zich uit te spreken over de gebeurtenissen in Boetsja, waar na de terugtrekking van de Russen honderden lichamen van burgers werden ontdekt. De VN-zitting komt er echter niet, waarop uitgerekend Rusland zelf boos reageerde. Wat betekent dat? “Rusland is overtuigd dat het kan aantonen dat de beelden geënsceneerd zijn en Rusland helemaal geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd", aldus Robin Ramaekers bij VTM Nieuws.

