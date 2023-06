Satellietbeelden tonen dat gigantisch meer achter vernielde Oekraïense dam volledig leeggelopen is

Nieuwe satellietbeelden laten zien dat het gigantische reservoir achter de begin deze maand vernielde Kakhovka-dam in Oekraïne niet meer bestaat. Alleen de rivier de Dnjepr, enkele zijrivieren en enkele kleine meren in het gebied zijn overgebleven.

Ook videobeelden en foto's van ter plaatse tonen een woestijnachtige landschap op de plaats waar ooit het enorme waterreservoir - in volume het grootste van Oekraïne - lag. Statistieken van het gespecialiseerde Duitse bedrijf ‘Statista’ tonen dat het waterniveau eind mei op 17 meter boven de zeespiegel stond, het hoogste sinds het begin van 2020. Na de dambreuk liep het volume pijlsnel terug.

De stuwdam in de bezette stad Nova Kachovka stortte op dinsdag 6 juni in. Daardoor stroomden miljoenen kubieke meters water weg in de richting van de stad Cherson, zo’n 60 kilometer verderop. Nederzettingen en natuur werden overspoeld, drinkwater raakte vervuild. Minstens 17.000 inwoners moesten in een paar uur tijd geëvacueerd worden. De gevolgen voor de elektriciteit- en gasvoorziening waren tot in de Krim voelbaar.

De breuk heeft intussen al zeker 62 mensenlevens geëist. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Oekraïense regering en de Russische bezettingsmacht. In het door Rusland bezette gebied zijn 41 doden gevallen, in de regio’s onder controle van de Oekraïners zijn dat er 21. Vermoedelijk is de werkelijke dodentol nog hoger.

Volledig scherm Het reservoir achter de vernielde Kakhovka-dam is niet meer. © RV/War Mapper

Het Oekraïense leger vermoedt dat in de stad Olesjky alleen al 500 doden gevallen zijn. Het Russische leger zou er alleen mensen met een Russisch paspoort geëvacueerd hebben. Intussen blijft het voor reddingswerkers en internationale waarnemers moeilijk om in de gebieden onder Russische controle te werken. In de gebieden die onder controle staan van de Oekraïners zijn de internationale ngo’s wel welkom.

Milieuramp

Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als verantwoordelijke voor de instorting. “Kiev kan op het drogere terrein stroomopwaarts langs de Dnjepr nu makkelijker operaties uitvoeren”, aldus Moskou. President Zelensky verweet de vijand dan weer de “grootste Europese milieuramp in decennia” veroorzaakt te hebben.

Norsar, het Noorse instituut voor seismologie, nam vlak voor de dam brak een “explosie” waar in Kakhovka. “We zijn zeker dat er een explosie heeft plaatsgevonden”, zegt Ben Dando. Uit de meting blijkt dat de ontploffing een kracht “tussen 1 en 2" had. “Dat is geen zwakke explosie”, vult hij nog aan.

KIJK OOK. Grote dam ingestort nabij Cherson in zuiden van Oekraïne

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.