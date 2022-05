Satellietbeelden lijken te tonen hoe Russische schepen gestolen Oekraïens graan vervoeren

De beelden van Maxar Technologies die dateren van 19 en 21 mei lijken die stelling te bevestigen. Ze tonen twee Russische schepen - de Matros Pozynich en de Matros Koshka - die liggen aangemeerd in de haven van Sebastopol op de Krim en met een transportband verbonden zijn met nabijgelegen graansilo’s.

Het is moeilijk om zeker te weten of de schepen worden geladen met gestolen Oekraïens graan, maar de door Rusland geannexeerde Krim produceert nu eenmaal zelf amper graan, in tegenstelling tot de agrarisch rijke Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja.

Oekraïense functionarissen hebben aan CNN verteld dat Russische troepen in bezette gebieden inmiddels verschillende silo’s hebben geleegd en het graan vervolgens naar het zuiden hebben vervoerd.

De beelden van Maxar Technologies die dateren van 19 en 21 mei lijken de stelling te bevestigen dat Russische schepen Oekraïens graan vervoeren.

Beide schepen hebben de haven nu verlaten, zo blijkt uit gegevens van Marine Traffic dat wereldwijd de locatie van schepen in kaart brengt. De Matros Pozynich bevindt zich in de Egeïsche Zee en zou op weg zijn naar Beiroet (Libanon) en de Matros Koshka houdt zich nog steeds op in de Zwarte Zee.

Eerder deze maand had de Matros Pozynich eveneens graan geladen in Sebastopol om dan via de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee te varen. Het vrachtschip was aanvankelijk op weg naar Egypte, maar mocht niet aanleggen van de Egyptische autoriteiten na een waarschuwing van Oekraïne. Het werd ook de toegang tot Beiroet ontzegd en legde uiteindelijk aan in het Syrische Latakia, waar Rusland al jaren het regime van Assad steunt.

De Matros Koshka lag aangemeerd in de haven van Sebastopol op 21 mei.

Tegelijkertijd blokkeert Rusland Oekraïense havens waardoor het land geen goederen kan exporteren en een wereldwijde voedselcrisis dreigt.

Er zit naar schatting 22 miljoen ton graan opgeslagen in Oekraïense silo’s, zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vorige week. “Rusland beweert ten onrechte dat de sancties van de internationale gemeenschap de oorzaak zijn van de verergering van de wereldwijde voedselcrisis. Sancties blokkeren de havens van de Zwarte Zee niet, houden geen schepen vol met voedsel tegen en vernietigen de Oekraïense wegen en spoorwegen niet”, zei Blinken. “Rusland wel.”

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov noemde de beschuldigingen dat Rusland graan van zijn buurland had gestolen “fake news”.

