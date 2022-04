Sasha (4), het Oekraïense jongetje dat vermist raakte tijdens vlucht, is dood teruggevonden: “Overleden tijdens de vlucht"

Sinds begin maart was Sasha vermist. Sasha logeerde bij zijn grootmoeder in de Vyshgorod-regio, ten noorden van Kiev, toen de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen. Verschillende pogingen om over land te vluchten, mislukten telkens door beschietingen of wegversperringen. Uiteindelijk probeerde Sasha de rivier over te steken met zijn oma, maar het bootje kapseisde. De grootmoeder verdronk en ook voor Sasha kwam alle hulp te laat, zo moet nu blijken. “Het kind is dus overleden tijdens de vlucht, op 10 maart. Het bootje kapseisde en de jongen is net als de oma verdronken”, bevestigt Child Focus. “Wanneer het lichaam van het kind is teruggevonden is nog onduidelijk, maar alleszins is na de oproep pas de link gelegd dat het om Sasha gaat en gisteren is de mama geïnformeerd.”