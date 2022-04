Sasha (4), het Oekraïense jongetje dat vermist raakte tijdens vlucht, is dood teruggevonden: “Onze kleine engel is al in de hemel”

Het vermiste Oekraïense jongetje Sasha Zdanovych (4) is dood teruggevonden. Dat meldt zijn moeder Anna Yakhno. De jongen was al vermist sinds begin maart en heel Europa was naar hem op zoek. Ook ons land bracht de verdwijning onder de aandacht. Wat er precies met het jongetje is gebeurd, is nog onduidelijk.

Sinds begin maart was Sasha vermist. Sasha logeerde bij zijn grootmoeder in de Vyshgorod-regio, ten noorden van Kiev, toen de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen. Verschillende pogingen om over land te vluchten, mislukten telkens door beschietingen of wegversperringen.

Zijn moeder was wanhopig naar hem op zoek. “We geloven in een wonder en wachten op alle nuttige informatie”, schreef Anna Yakhno nog op Facebook. Maar vandaag bleek het ergste scenario uitgekomen: “Vandaag hebben we Sasha’s lichaam gevonden”, meldt zijn moeder op Instagram. “Ik dank iedereen die geloofde, die hielp bij het zoeken, bedankt iedereen voor jullie gebeden en geloof, bedankt voor jullie steun. Dankzij jullie heb ik mijn zoon teruggevonden. Onze kleine engel is al in de hemel.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Anna Yakhno (@shine4.me) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sasha Zdanovych (4) was een van de ongeveer 2.000 kinderen die vermist raakten sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. Het cijfer komt van de plaatselijke ngo Magnolia, een centrum voor vermiste kinderen waarmee de Belgische stichting Child Focus nauw samenwerkt. “De meeste vermiste kinderen bevinden zich nog in Oekraïne”, vertelt Stephan Smets van Child Focus bij HLN LIVE. “Ofwel zijn ze overleden, ofwel worden ze opgevangen door een ander gezin, ofwel zijn ze op vlucht.”

Herbekijk ook: Ook ons land bracht de verdwijning onder de aandacht

Herbekijk ook:

Volledig scherm Sasha raakte vermist tijdens zijn vlucht uit Oekraïne, maar is nu dood teruggevonden. © Facebook, Missing Children Europe