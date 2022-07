Sardinië zet in op nudistenopleving met extra naaktstranden, naturistenhotels en -dorpen

Het Italiaanse eiland Sardinië wil de grootste trekpleister voor nudisten worden in Italië. Ze spelen in op een nudistenopleving door extra naaktstranden te openen. Het eiland heeft ook plannen om hotels, wandelpaden en een dorpresort voor naturisten te openen. De plaatselijke bewoners zijn minder tevreden met het eilands ambitieuze plannen om het naturistentoerisme een boost te geven.

Na de Eerste Wereldoorlog verspreidde naturisme zich doorheen Europa, maar dankzij de hippiebeweging in de jaren 60 werd nudisme echt populair. De populariteit zorgde ervoor dat ook het grote publiek in hun blootje kon genieten van publieke recreatieruimtes waar kleding optioneel is. De ongerepte kustlijn in het noorden van Sardinië werd in de jaren 70 een mekka voor naturisme. Toen de maatschappij zich meer en meer begon te focussen op het perfecte lichaam in de jaren 90 stierf het naturisme een stille dood, maar de afgelopen jaren werd naakt rondlopen terug populairder.

Anita, de Italiaanse naturistenvereniging, probeert in te spelen op de naturistenheropleving. Ze willen van het Italiaanse eiland een toevluchtsoord voor het nudistentoerisme maken en werken hiervoor samen met de plaatselijke autoriteiten.

Sinds 2017 kunnen individuele regio’s een deel van hun stranden wettelijk bestemmen voor naturisten. Vandaag zijn er zeventien naaktstranden in Italië, waarvan twee in Sardinië. Het eiland wil Toscane, de regio die met vijf naaktstranden de absolute koploper is, voorbijsteken. Daarom zullen er niet alleen drie officiële stranden bijkomen, maar ook naturistenhotels, wandelpaden en zelfs een dorp.

Momenteel zijn er naar schatting 50.000 naturisten in Italië en 20 miljoen in Europa. Luigi Tedeschi, de 65-jarige burgemeester van San Vero Milis, is een van de lokale politici die met Anita aan de slag gingen. Een deel van een nabijgelegen strand, genaamd Is Benas, werd in mei aangewezen als officiële nudistenplek. “Ik herinner me de tijden dat naakt op het strand normaal was”, zegt hij aan de Engelse krant ‘The Guardian’. “Is Benas werd al gebruikt door naturisten, we hebben dat nu ook gereguleerd.”

De niet-naakte gemeenschap

Toch is niet iedereen even enthousiast. Italië wordt nog steeds sterk beïnvloed door de conservatieve katholieke cultuur, die het naturisme liever niet ziet toenemen in het land. Sommige Sardiniërs klaagden al bij plaatselijke autoriteiten, omdat de nudistenplekken en bijgevolg de nudisten zich te dicht bij de niet-naakte gemeenschap bevinden.

Simone Atzeni is een van die tegenhangers. In ‘The Guardian’ zegt ze hoe een deel van het strand voorbehouden voor naturisten “een vergissing” was. “Ik respecteer de naturisten, maar de naturisten moeten ook degenen respecteren die zich niet bloot willen geven.”

Tedeschi ziet het nudistentoerisme als iets positiefs, omdat het volgens hem gebieden zoals Is Benas kan ontwikkelen met respect voor natuur en milieu. “We moeten het belang erkennen van het toelaten van mensen die het milieu respecteren”, zegt hij. “Als er nudisten naar Is Benas komen, laten ze het altijd schoon achter. Het is belangrijk om de cultuur van naturisme vast te leggen en het niet enkel te zien als naaktheid.”

