Sardinië neemt maatregelen om stranden te beschermen: inkomgeld, maximum aantal strandgangers en handdoekenverbod

Spaanse badstad introdu­ceert verbod op plassen in zee, overtre­ders riskeren boete van 750 (!) euro

In de Spaanse stad Vigo, gelegen in de noordwestelijke regio Galicië, kunnen badgasten hun toiletbezoek maar best inplannen voor ze naar het strand trekken. Zo heeft de stad een wet geïntroduceerd die plassen in de zee of op het strand volledig verbiedt. Strandgangers die zich echt niet kunnen inhouden en toch snel een plasje in de zee doen, riskeren een boete van maar liefst 750 euro.

21 juni