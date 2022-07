Sara (13) schiet man die haar misbruikte neer, 28 jaar later krijgt ze gratie: "Dit stelt me in staat om los te laten”

Van ‘kerst­kaart­jes’ met haar naaktfoto tot isolatie­schuim in de uitlaat: Mieke (42) getuigt over de hel die ze doormaakte

Het begon met haar ex die in de straat stond toen ze vertrok naar het werk, gevolgd door talloze schandelijke e-mails naar collega’s en vrienden: ze was een ‘escorte’, een hoer. Haar familie, collega’s en iedereen in de buurt kregen ‘kerstkaarten’ toegestuurd: haar naaktfoto’s. Vorig week kreeg haar ex, E.N. (49), zijn straf te horen: een celstraf van 4 jaar met uitstel. Voor het eerst vertelt Mieke* (42) nu haar verhaal, over de hel die 6,5 jaar duurde.

3 juli