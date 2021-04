Saoedische oliegigant Aramco onderhandelt over verkoop aandelen

Buitenland Olie-installa­ties getroffen bij dro­ne-aan­val op Saoedische haven

7 maart In het oosten van Saoedi-Arabië is een drone-aanval uitgevoerd op de haven van Ras Tanoura. Daarbij zijn olie-installaties van energieconcern Aramco getroffen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Energie. Er is nog geen melding gemaakt van mogelijke slachtoffers.