Saoedische blogger Raif Badawi die kritiek leverde op Saudisch bewind vrijgelaten na tien jaar en 1.000 zweepslagen

LIVE. VN heeft geen weet van biologi­sche wapenpro­gram­ma's in Oekraïne - Ook Macron waarschuwt Rusland voor nieuwe "massieve sancties”

Rusland breidt de luchtaanvallen uit in Oekraïne: grote steden Dnipro en Loetsk zijn vandaag getroffen. Op nieuwe satellietbeelden is opnieuw het 64 kilometer lange konvooi te zien, maar intussen heeft het zich verspreid rond hoofdstad Kiev. Intussen buigt de Europese top zich in Versailles over nieuwe sancties tegen Rusland. En vanmiddag om 16 uur Belgische tijd komt de VN-Veiligheidsraad op Russische vraag bijeen om te praten over de vermeende productie van biologische wapens in Oekraïne. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.

18:14