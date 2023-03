Saoedi-Arabië laat Amerikaan vrij na veroordeling tot 19 jaar voor kritische tweets

Een Amerikaanse man die onlangs in Saoedi-Arabië tot 19 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij de autoriteiten op Twitter had bekritiseerd, is vrijgelaten. Dat heeft zijn zoon vandaag meegedeeld.

Saad Ibrahim Almadi, een 72-jarige Amerikaan van Saoedische afkomst, werd in 2021 gearresteerd voor tweets die kritisch waren voor de monarchie in de Golfstaat. Volgens zijn zoon Ibrahim ging het eerder om “gematigde” berichten. Sinds zijn arrestatie, die bevestigd werd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben de Saoedische autoriteiten geen commentaar gegeven op de zaak.

Saad Ibrahim Almadi, een gepensioneerde ingenieur, werd in oktober 2022 veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, een straf die afgelopen februari in hoger beroep werd verhoogd tot 19 jaar. Maar gisteren werd hij tot grote verbazing plots vrijgelaten, zo vertelt zoon Ibrahim telefonisch vanuit de Verenigde Staten aan AFP. “Hij is vijf uur geleden vrijgelaten. Hij is thuis in Riyad”, voegt hij eraan toe. Volgens hem kan zijn vader het Saoedische grondgebied niet verlaten vanwege een reisverbod dat hem vorig jaar is opgelegd. “Ik ben blij met de vrijlating van mijn vader en beste vriend”, zegt Ibrahim. “Onze strijd is pas voorbij als hij terug is... hij heeft medische hulp nodig in de VS.” Hij zou volgens zijn zoon ondertussen bijna 40 kilogram zijn afgevallen door de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis.

Volledig scherm Ibrahim Almadi met zijn vader Saad voor de arrestatie. © AFP

Critici niet veilig

Zijn arrestatie kwam op een moment dat de betrekkingen tussen Riyad en Washington al gespannen waren door meningsverschillen over het energiebeleid en de mensenrechten. Het koninkrijk is de afgelopen maanden bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties voor het opleggen van strenge straffen aan mensen die de autoriteiten bekritiseren op sociale netwerken.

Ibrahim Almadi gaf AFP vorig jaar een lijst met tweets die volgens hem werden gebruikt als bewijs tegen zijn vader. De lijst bevatte berichten over stijgende belastingen, controversiële sloopwerkzaamheden in Saoedi-Arabië en de moord in 2018 op de kritische journalist Jamal Khashoggi door Saoedische agenten in Istanboel. De autoriteiten vonden ook een karikatuur van de kroonprins van het koninkrijk en de facto heerser, Mohammed bin Salman, op de telefoon van Saad Ibrahim Almadi.

Saoedi-Arabië, ‘s werelds grootste olie-exporteur, stak miljarden dollars in een poging om zijn economie om te vormen en open te stellen om de afhankelijkheid van ruwe olie te verkleinen. De hervormingen gaan echter gepaard met een reeks arrestaties van critici (van prins Mohammed), zakenlieden, geestelijken en rechtenactivisten. Twee Saoedische vrouwen werden vorig jaar nog veroordeeld tot 45 en 35 jaar cel op beschuldiging van onder meer “het gebruik van internet om het sociale weefsel te verscheuren”.

Volledig scherm President Joe Biden en Saudi kroonprins Mohammed bin Salman tijdens een bezoek in juli. © REUTERS

“Verkocht voor olie”

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij de zaak had aangekaart tijdens ontmoetingen met koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman toen hij Saoedi-Arabië in juli bezocht. Abdullah Alaoudh, Saoedisch directeur van het Freedom Initiative, zegt dat de vrijlating van Almadi aantoont dat de druk van de Verenigde Staten effectief is geweest.

De jongere Almadi, die in Florida woont, beweert dat president Biden zijn “vader heeft verkocht voor olie” toen hij dat bezoek bracht aan Saoedi-Arabië, schrijft de New York Post. Biden was daar om de olieprijzen te verlagen zonder de zaak publiekelijk te benoemen. Bin Salman bracht Biden ernstig in verlegenheid door de aankondiging van de verlaging van de olieproductie in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wat Biden ertoe aanzette te mijmeren over een herbeoordeling van de relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië, al krabbelde het Witte Huis later terug. Zo verleende Biden de kroonprins in november immuniteit tegen rechtszaken van de VS over zijn vermeende aandeel in de moord op Khashoggi, onder verwijzing naar zijn nieuwe functie als premier.