Saoedi-Arabië executeerde dit jaar al honderd mensen

LIVE. "Ontmoeting tussen Zelensky en Poetin behoort tot de mogelijkhe­den” - "Minstens 21 doden bij aanval op school en cultureel centrum in Merefa”

In Marioepol heeft de schuilkelder van het theatergebouw het bombardement doorstaan. Tot nu toe konden al zeker 130 burgers gered worden. In Merefa, een stad in de buurt van het belegerde Charkov, zouden dan weer minstens 21 doden gevallen zijn door Russische artilleriebeschietingen. Een van de weinige lichtpunten: een ontmoeting tussen Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin zou in de komende weken wel degelijk tot de mogelijkheden behoren. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.

15:59