Sanofi/GSK gaan markttoelating aanvragen voor coronavaccin Vidprevtyn

Merksplas Nederland­se fotograaf maakt unieke reportage ‘corona in detentie”: beelden nu te zien in het Gevangenis­mu­se­um tot begin september

De Nederlandse fotograaf Eddy Meijs maakte tijdens de eerste lockdown een uitgebreide reportage over het leven van personeelsleden binnen de gevangenis van Merksplas. De expo was al eens te zien in het Vlinderpaleis in Antwerpen, maar strijkt nu neer in het Gevangenismuseum in de Kapel van Merksplas Kolonie.

22 februari