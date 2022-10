“Sanne zou Hebe nooit wat aandoen”: meisje met handicap (10) en begeleidster vermist in Nederland

De Nederlandse politie zoekt met man en macht naar een vermist meisje uit Vught en haar begeleidster. Hebe Zwart (10) en Sanne Bos (26) reden in een zwarte Kia Picanto en werden voor het laatst gezien in Raamsdonksveer (Noord-Brabant). “Ik weet één ding zeker: Sanne zou Hebe nooit wat aandoen”, zegt haar beste vriend Mark in ‘De Telegraaf’.

Er werd een amber alert voor het meisje uitgestuurd, wat concreet betekent dat er levensgevaar mee gemoeid is. De zoekactie vindt plaats op zo’n 60 kilometer van de Belgische grens. De moeder van het tienjarige meisje reageert geschrokken op Facebook. “Wij zijn in shock”, klinkt het. Haar oproep om uit te kijken naar het tweetal wordt massaal gedeeld.

De vermiste Hebe heeft een bijzondere motoriek, schrijft de politie: ze loopt wankel met de voeten naar buiten en heeft scoliose. Dat is een aandoening waarbij de wervelkolom verdraait. Het kind draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok. Ze heeft dringend zorg nodig. Haar begeleidster Bos is blond en heeft halflang haar en blauwe ogen.

Volgens Omroep Brabant vertrokken de begeleidster en het meisje gisteren aan het eind van de middag vanaf ‘t Overstapje. Dat is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Welke richting ze vervolgens uitgegaan zijn, is niet duidelijk.

De moeder van het meisje laat weten dat de begeleidster Hebe naar huis had moeten brengen. Daar zijn ze echter nooit aangekomen. Er wordt dan ook volop op het traject tussen Raamdonksveer en haar woning in Vught gezocht, onder meer op landweggetjes en aan waterwegen. Tussen de twee dorpen ligt een afstand van zo'n 35 kilometer, wat de zoektocht dus bemoeilijkt.

De politie houdt voorlopig alle opties open. “Het is dus nog maar de vraag of die route effectief gereden is”, klinkt het bij een woordvoerder. Vannacht werd ook al een helikopter ingezet, maar zonder resultaat. “We laten het achterste van onze tong niet zien, maar we zullen er alles aan doen om dit tweetal thuis te krijgen.”

De politie geeft de identiteit van de begeleidster voorlopig niet vrij. “We zijn heel terughoudend omdat haar rol nog niet duidelijk is", luidt de uitleg. Omdat de moeder van Hebe haar wel bij naam noemt en haar foto deelt, doen wij dat ook.

Opmerkelijk: de gsm van Sanne is uitgevallen. “We hebben gisteravond stapvoets over de vluchtstrook langs de snelweg gereden waar het laatste signaal opgevangen werd, maar niets gevonden", getuigt haar beste vriend Mark in ‘De Telegraaf’. “Haar telefoon is normaal volledig opgeladen en staat altijd aan. Sanne is heel punctueel. Ze slaat ook nooit een medicijnenronde over voor Hebe.”

De familie van Hebe wordt intussen overstelpt met vragen. Heel wat vrijwilligers willen immers hun steentje bijdragen in de zoektocht. Om de verschillende acties in goede banen te leiden, werd Fieke Opdam als tussenpersoon aangesteld. Ze werkt samen met de politie en houdt onder meer in een WhatsApp-groep de locaties bij waar al gezocht geweest is.

Ook Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland zoekt mee. “We moeten snel acteren. Als ze van de weg geraakt zijn, is er een kleine kans dat ze nog leven. We lopen en gaan op pad met quads en auto’s. Er gaan ook drones de lucht in.”

Vanwege de ingewikkelde zorg die Hebe nodig heeft, richtten haar ouders in 2020 het ‘HebeHuis’ op. Het was een plek waar het meisje tot rust kon komen. Zelf kon ze immers nergens terecht.

In mei van dit jaar startte Hebe in het dagcentrum in Raamsdonksveer. “We hebben ervoor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven”, schetste haar moeder op Facebook.

