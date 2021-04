Sancties tegen 18 Franse militairen na ‘oproep tot verzet’

Bestorming van parlement: kan dat ook bij ons? “Ook hier zijn extremisti­sche groepjes, die enkel wachten op de juiste vonk”

7 januari De beelden van Trumpsupporters die het Capitool bestormden in Washington gingen de wereld rond. Ook in ons land keken we er met open mond naar. Maar het valt niet uit te sluiten dat ook hier radicale burgers tot actie overgaan, zegt een terreurexpert. “Het extremistische gedachtegoed is afgelopen jaar enórm toegenomen.”