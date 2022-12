San Francisco wil politie toestemming geven om killer robots te gebruiken

INTERVIEW. Moeten we schrik hebben van robots en slimme technolo­gie? “Artifi­ciële Intelligen­tie bepaalt ons leven zonder dat we het beseffen”

U leest dit artikel misschien wel op een smartphone. En als u dat niet doet, dan ligt die smartphone wellicht niet ver weg. In die telefoon zit technologie die slimmer is dan u vermoedt en die iedere dag bijleert. “Mensen zijn zich daar te weinig van bewust”, vindt docent techniek-filosofie Lode Lauwaert (40). “Artificiële Intelligentie is alomtegenwoordig. ‘Slimme’ systemen nemen vandaag al op eigen houtje beslissingen over onze job, lening of verzekering.” Moeten we ons daar zorgen over maken?

