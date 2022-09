Samsung steekt 5 miljard in verduurzaming: “Stap in goede richting, maar 2050 is veel te laat”

Kremlin geeft voor het eerst een nederlaag toe in Oekraïne en doet er alles aan om schuld van Poetin af te wentelen

Het Kremlin heeft voor de allereerste keer sinds de invasie eind februari openlijk toegegeven dat het een nederlaag geleden heeft in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) doet Moskou er nu alles aan om Poetin vrij te pleiten van enige verantwoordelijkheid en de schuld af te wentelen op anderen.

14 september