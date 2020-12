Samsung lanceert reusachtige TV met prijskaartje van 129.000 euro

Goed nieuws. Fabrikant Samsung lanceerde eerder deze week een 110 inch, omgerekend 2,8 meter, Micro LED tv. De televisie is enorm en op de beeldtechnologie is helemaal niks aan te merken. In tegenstelling tot de andere displays die momenteel op de markt zijn, levert Samsung met Micro LED verbluffende kleurlevendigheid en helderheid. Wat ons wel deed huiveren, was de prijs. Je telt er maar liefst 129.000 euro voor neer.

Aangeraden voor thuisgebruik

Samsung bracht in 2018 “The Wall" uit, zijn eerste Micro LED tv. Naar eigen zeggen beter geschikt voor bedrijven omdat de tv maar liefst 219 inch groot was, en zeg nu zelf, wie kan zo’n gigantisch formaat aan de muur hangen in de woonkamer? Daar komt nu (gelukkig) verandering in. Volgens het bedrijf is dit technologisch snufje geschikt voor thuisgebruik en past het wel op je muur.