Samenstelling nieuwe Franse regering bekendgemaakt

De oppositiepartijen hekelden in de eerste reacties op de herschikking van de regering al de “stoelendans”. Zo verschuift minister voor Europese Zaken Clément Beaune, onverwacht, naar het ministerie van Vervoer. Hij wordt vervangen door econoom Laurence Boone, die tot nu adjunct-secretaris-generaal was bij de OESO.

Wel verwacht was dat minister voor Solidariteit, Autonomie en Mensen met een handicap Damien Abad opzijgeschoven werd. Tegen hem loopt een onderzoek voor een verkrachting. Staatssecretaris voor Ontwikkeling Chrysoula Zacharopoulou blijft wel op post. Tegen haar lopen twee klachten voor verkrachting. De feiten waarvan Zacharopoulou beschuldigd wordt zouden gebeurd zijn in het kader van de uitoefening van haar beroep als gynaecologe. Beiden ontkennen ze de beschuldigingen.

Toekomst

Omdat de regering over geen absolute meerderheid beschikt, zal ze in het parlement op zoek moeten naar allianties. In interviews had Macron aangegeven dat hij de deur opende voor zowel linkse als rechtse bondgenoten “die zich op lange termijn aan de zijde van de presidentiële meerderheid zouden scharen”.

Verwacht wordt dat de toespraak in de Assemblée van Borne, woensdag, aanwijzingen zal geven over welke richting de uitvoerende macht in Frankrijk de komende maanden uitgaat. Of er een vertrouwensstemming zal volgen op die toespraak is nog niet beslist. De oppositiepartijen vragen zo’n stemming, maar zonder absolute meerderheid is dat riskant. Mogelijk wordt dat besproken tijdens de ministerraad die maandag om 16 uur start.