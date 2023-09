Samen sterk: onder bus vastgeraakte tiener in Berlijn bevrijd met behulp van 40 mensen

De bus was rond 12.40 uur net vertrokken aan een halte in de Klosterstrasse, toen het zwaar misging. De jongeman rende achter de bus in de hoop die nog te halen, maar kwam volgens de politie om nog onbekende reden ten val. Vervolgens raakte hij met zijn arm gekneld onder een achterwiel. Hij heeft verscheidene schaafwonden en bloeduitstortingen opgelopen, en is ook stevig gewond geraakt aan zijn rechterarm.



Maar hij mag dankbaar zijn, want dit had veel erger kunnen aflopen. En hoe mooi is het dat veertig mensen er met vereende krachten in slaagden de bus op te heffen om hem te bevrijden?