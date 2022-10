Samen met Oekraïense soldaat terug naar huis na de bezetting: “Pas op, de meeste van mijn buren zijn voor de Russen, wie weet steekt het hier vol mijnen”

Mobilisa­tie blijkt nefast voor Russisch onderwijs: “In sommige scholen is er niemand meer om les te geven”

De gedeeltelijke mobilisatie blijkt een vernietigend effect te hebben op het onderwijs in Rusland. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Verstka’. Duizenden leerkrachten zijn naar het front vertrokken, ondergedoken of naar het buitenland gevlucht, waardoor er in sommige scholen niemand meer over is om les te geven.

