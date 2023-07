“Mijn verhaal begint op het moment dat ik twee was, toen werd ik geadopteerd door een Nederlands stel”, begint Sam. Haar moeder zou haar hebben afgestaan, maar het is altijd onduidelijk geweest wat er exact is gebeurd. “Op papier heeft mijn moeder nooit de toestemming gegeven om me mee te nemen naar Nederland. Bovendien staan zowel haar als mijn gegevens niet in het adoptiedossier.” Jaren later kwam Sam erachter dat haar papieren vervalst waren. Toen ze vertrok uit Sri Lanka was ze twee, toen ze in Nederland aankwam, was ze plots drie. Tijdens de adoptie werd haar geboortedatum dus vervalst.

Mijn papieren waren vervalst. Op papier bestond ik niet, nu nog steeds niet. Sam

“Ik kwam in Nederland terecht in een gezin met drie kinderen, twee van hen hadden een beperking”, gaat Sam verder. “Mijn adoptieouders hadden een slecht huwelijk en eigenlijk geen plek voor een adoptiekind, maar toch besloten ze over te gaan tot adoptie.”

Zo kwam Sam dus in Nederland terecht; ze groeide op in een land waar niemand op haar leek en in een gezin waar ze eigenlijk niet haarzelf mocht zijn. “Ik ben een heel sociaal en uitbundig iemand, mijn adoptieouders waren dat niet. Ik voelde me als een olifant in een porseleinenkast. Thuis zijn was voor mij een hel, want ik was degene die de rust verstoorde.”

Als kind weet je niet wat seksueel misbruik is, je gaat er gewoon in mee. Sam

Misbruik onder het mom van ‘liefde’

Sinds haar zesde werd Sam misbruikt door haar adoptievader. Volgens Sam is het voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen, maar zij heeft nooit het gevoel gehad dat ze iets tegen haar zin moest doen. “Ik leerde van hem dat dit de manier was hoe je elkaar liefhebt. Voor mij was het normaal dat die knuffels uitmondden in iets anders.”

Pas toen Sam voor het eerst een vriendje had, werd duidelijk dat haar adoptievader haar had misbruikt. “Ik schaamde me en heb er 30 jaar niet over durven spreken.” Volgens Sam is er nog steeds een groot taboe rond misbruik onder het mom van ‘liefde’. “Seksueel kindermisbruik dat je aangeleerd krijgt als liefde, is gewoon niet zo bekend.” Daarom zijn er veel slachtoffers die er niet over durven te praten.

Terug naar haar roots

Nadat Sam haar diploma behaalde, ging ze opzoek naar haar identiteit. Ze boekte een kamer in een Sri Lankaans guesthouse waarvan de eigenaar zich had gespecialiseerd in ‘het zoeken naar roots’. “Een half jaar later zat ik al op het vliegtuig”, zegt Sam. “Toen ik daar aankwam, vertelde de eigenaar dat hij nog niets over mijn biologische familie had gevonden omdat mijn papieren vervalst waren. Ik kwam erachter dat ik op papier niet bestond, nu nog steeds niet.”

Ik ben gewoon verhandeld en had in mijn geboorte­land een liefdevol gezin dat voor me wilde zorgen. Sam

Het enige wat Sam nog had, was een briefje dat haar adoptiemoeder al die jaren had bewaard. Op het briefje stond het adres van haar biologische moeder. “Het bestaan van dit briefje is opmerkelijk, want bij een normale adoptieprocedure gebeurt het niet op die manier.”

Het briefje heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze op de tweede dag in Sri Lanka haar biologische familie terugvond, haar biologische moeder bleek overleden te zijn. Ze ontmoette haar oma en broer, dat was voor haar onwerkelijk. “De laatste keer dat mijn broer me had gezien, vertelde mijn moeder dat ik ziek was en naar het ziekenhuis moest. Bij terugkomst was ik verdwenen. Mijn broer kon niet geloven dat hij me terugzag, maar door een litteken op mijn vinger herkende hij me.”

Niet geboren op mijn verjaardag

Sams oma vertelde haar dat ze niet jarig is op 4 juli, maar op 17 december. “Ik heb een advocaat benaderd omdat ik mijn echte geboortedatum op mijn paspoort wil. Samen met een groep geadopteerden klaagt Sam de Nederlandse staat aan wegens adoptiefraude. “Voor mij is de juiste datum op mijn identiteitskaart het hoogste doel, maar er spelen veel grotere belangen voor anderen die nog steeds op zoek zijn naar hun familie.”

Kinderhandel in de jaren 80

In de jaren 80 zijn er veel kinderen geadopteerd. Er werd ingespeeld op de grote vraag naar adoptiekinderen en daardoor is er handel ontstaan. In de jaren 70 kwam al een het licht dat massaal met adopties werd gefraudeerd. Kinderen werden voor hoge bedragen verkocht. “Ik heb een bonnetje waarop staat dat ik 10.000 gulden heb gekost”, vertelt Sam. “De kinderwens van de ouders is soms zo groot dat dat ten koste gaat van het kind. Kinderen worden geadopteerd onder het moraal ‘wij redden een kind’, maar in mijn geval was dat dus allesbehalve zo.” Ook nu betalen Nederlandse adoptieouders nog minimaal 17.000 euro voor een kind.

Ook in België kwam een zaak rond adoptiefraude aan het ligt, zeker 14 Belgische adoptiekinderen uit Zuid-Korea zijn slachtoffer van adoptiefraude.

Niet bij de pakken blijven zitten

Sam is ondertussen een succesvolle onderneemster. Ze maakte van haar passie haar beroep en organiseert nu pubquizzen op maat van haar klanten. Daarbij staat vooral plezier en sociale verbinding centraal.

Ze publiceerde dit jaar ook een boek over haar verhaal, Niet geboren op mijn verjaardag. Ze schrijft over de weg die ze heeft afgelegd en over haar zoektocht naar haar identiteit. Maar wat ze vooral met haar boek wil meegeven, is dat je, ondanks tegenslagen, niet bij de pakken moet blijven zitten. “Je hebt elke dag de keuze om iets van je leven te maken. Mijn motto is dan ook: ‘Je kunt alles worden wat je wil - maar vooral jezelf’. Ik heb nu een super leuk leven en ik kies hoe ik het invul”, zegt Sam. “Vroeger zag ik altijd obstakels op de weg, maar dat is nu niet meer het geval. Ik geniet nu van het leven.”

Volledig scherm © Sam Van Den Haak