Salmonella-uitbraak in Europa, maar geen besmettingen in ons land

Hoelang mag je een keukens­pons­je gebruiken? En hoe vaak maak je best de koelkast schoon? 10 tips om voedselver­gif­ti­ging te vermijden

De kans dat het keukensponsje bij jouw thuis op het aanrecht daar al enkele dagen ligt is groot. Maar is dat wel een gezond idee? “Een van de oorzaken van voedselvergiftiging is een gebrekkige hygiëne, onder meer in eigen keuken thuis”, vertelt professor in voeding Chris Michiels. “De gevolgen daarvan kunnen variëren van banale diarree tot zelfs de dood.” De expert deelt 10 hygiënetips om het veilig te houden in eigen keuken.

23 november