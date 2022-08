Salman Rushdie is van beademing gehaald en kan weer spreken: “Zijn gevoel voor humor blijft intact”

UpdateEen dag nadat auteur Salman Rushdie neergestoken werd in de Amerikaanse staat New York, is hij van de beademing gehaald en kan hij weer spreken. Dat bevestigt zijn literair agent Andrew Wylie en zoon Zafar Rushdie.

Rushdie werd vrijdag door een man neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden in de Chautauqua Institution. Rushdie werd overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Volgens het Openbaar Ministerie liep de auteur drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op.

“Hij is van de beademing af, dus de weg naar herstel is begonnen,” schreef zijn agent, Andrew Wylie, in een e-mail aan Reuters. “Het zal lang duren; de verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand gaat de goede kant op.” Wylie had eerder gezegd dat Rushdie zijn oog zou kunnen verliezen.

Zoon Zafar Rushdie reageert met een statement op Twitter. “We zijn enorm opgelucht dat hij gisteren van de beademing en extra zuurstof is gehaald en een paar woorden heeft kunnen zeggen”, klinkt het. “Hoewel zijn levensbepalende verwondingen ernstig zijn, blijft zijn pittige en uitdagende gevoel voor humor intact.”

“We zijn zo dankbaar voor alle omstaanders die dapper te hulp zijn gekomen en eerste hulp hebben verleend, samen met de politie en de artsen die hem hebben verzorgd, en voor de uitstorting van liefde en steun van over de hele wereld. Wij vragen om geduld en privacy nu de familie aan zijn bed staat om hem te steunen en hem door deze tijd heen te helpen.”

Biden

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zaterdag zijn afschuw uit over de aanval. "Jill (zijn echtgenote, red.) en ik waren geschokt en bedroefd toen we hoorden van de wrede aanval", zegt de president in een verklaring. “Samen met alle Amerikanen en mensen over de hele wereld bidden we voor zijn gezondheid en herstel.”

"Salman Rushdie - met zijn inzicht in de mensheid, met zijn ongeëvenaard gevoel voor verhalen, met zijn weigering om zich te laten intimideren of zich het zwijgen te laten opleggen - staat voor essentiële, universele idealen. Waarheid. Moed. Veerkracht. Het vermogen ideeën te delen zonder angst", zegt president Biden.

Hij noemt die idealen "de bouwstenen van elke vrije en open maatschappij" en "diepgewortelde Amerikaanse waarden". In solidariteit met Rushdie en anderen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting bevestigen president Biden en de First Lady naar eigen zegen hun toewijding aan die idealen.

