Salah Abdeslam zorgt met opmerking bij video voor commotie op terrorismeproces Parijs

Broers Abdeslam bekeken IS-video’s in zaaltje boven Molenbeeks café: “Ze keken naar lijken die met een pick-up gesleept werden in Syrië”

15 september “De moeilijkste zaak uit haar carrière”, zo omschreef de Belgische onderzoeksrechter Isabelle Panou gisteren het onderzoek rond de aanslagen in Parijs en Saint-Denis in 2015. Zij mocht als eerste Belgische speurder getuigen in de historische assisenzaak rond de aanslagen . Op twee uur tijd deed ze vijf jaar onderzoek uit de doeken. Van de broers Abdeslam die samen IS-video’s bekeken in een videoruimte boven hun café tot het beruchte Molenbeek. “Er is niet één straat waar ik nog nooit een huiszoeking heb bevolen.”