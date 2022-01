Salah Abdeslam verschijnt donderdag voor rechter na coronabesmetting

LIVE. Quarantai­ne­re­gels in basisscho­len worden versoepeld - GEMS wil kleine verstren­gin­gen op Overlegco­mité van morgen

De ministers van Volksgezondheid van de verschillende beleidsniveaus hebben dinsdag beslist over soepelere test- en quarantaineregels. Ook vandaag zitten de ministers samen over mogelijke versoepelingen in het onderwijs. Ondertussen blijft het aantal nieuwe besmettingen in ons land fors stijgen. Tussen 26 december en 1 januari werden dagelijks gemiddeld 11.132 coronabesmettingen gerapporteerd, een stijging met 79 procent tegenover een week eerder. Volg hier de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

16:03