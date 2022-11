Salah Abdeslam trouwde afgelopen zomer in de gevangenis

“Hier gaan we weer”: opnieuw gaat puinstuk van Chinese raket op de aarde neerstor­ten en niemand die weet waar

“Hier gaan we weer”, zuchten experts. Opnieuw zal ruimtepuin afkomstig van een Chinese raket ergens neerstorten op aarde. Kenners schatten dat de kern van de bewuste draagraket dit weekend zal terugkeren in onze atmosfeer. Maar niemand weet waar brokstukken juist zullen neerkomen. Slechts twee dingen zijn wel zeker. Eén, een raketkern van 21 ton zwaar en zo groot als een gebouw van 10 verdiepingen is op dit eigenste moment ongecontroleerd aan het vallen. En twee, waarschijnlijk zal niet alles van het ruimteschroot kunnen opbranden in de atmosfeer. Twee jaar geleden kwam er puin van een Chinese raket neer in bewoond gebied, in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd.

15:13