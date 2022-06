Salah Abdeslam krijgt levenslange celstraf voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam (32) is door het speciale hof van assisen in Parijs veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij is schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem. Abdeslam wordt beschouwd als mededader van de aanslagen van 2015 in Parijs.

Vandaag komt na tien maanden een einde aan het assisenproces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. De voorlezing van het arrest startte om 20.20 uur. “Ik zal u de volledige lezing van dit document besparen”, zegt de voorzitter van het hof Jean-Louis Périès. Het document telt een uitgebreide motivering, in totaal 120 pagina’s.

Salah Abdeslam, de in Molenbeek geboren en getogen Fransman, is door het speciale hof van assisen in Parijs schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem. Hij wordt beschouwd als mededader van de aanslagen in Parijs. “Medeplichtig aan moorden, moordpogingen, ontvoering, poging tot moord op personen met openbaar gezag, allemaal in een georganiseerde bende”, zegt de voorzitter van het assisenhof. Abdeslam zette op die bewuste dag in november verschillende daders af aan het Stade de France. Bij de terreuraanslagen op 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis kwamen 130 mensen om het leven, honderden anderen raakten gewond.

De versie die Salah Abdeslam tijdens het proces naar voren bracht toen hij had gezegd dat hij “uit menselijkheid opgaf” om zijn terroristische riem te activeren, overtuigde de rechtbank niet. “De bommengordel was niet operationeel, waardoor zijn verklaringen in twijfel worden getrokken”, aldus de voorzitter.

Het hof zei dat de aanslagen beschouwd konden worden als één plaats delict. “De metro, een café, het doel was niet afgebakend, maar maakte deel uit van een gecoördineerd plan van aanslagen.” Abdeslam, de enige van de tien terroristen die het overleefde, slaagde er na de aanslagen in Parijs verschillende maanden in uit handen te blijven van de politie, maar uiteindelijk werd hij op 18 maart 2016 opgepakt in Molenbeek.

Straffen

Abdeslam is veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder de mogelijkheid ooit vrij te komen. Dat is de straf die het parket heeft gevorderd. Tussen haakjes: helemaal onmogelijk is die vrijlating nog niet, want na dertig jaar kan een strafuitvoeringsrechtbank daar alsnog toe beslissen. Maar de voorwaarden om dat te doen, zijn wel uiterst streng. Levenslang zonder de mogelijkheid vrij te komen is de zwaarste straf in de Franse strafwet. Tot vandaag is een dergelijke straf nog maar vier keer uitgesproken.

Volledig scherm Mohamed Abrini moet minstens 22 jaar achter de tralies blijven. © afp

Met Abdeslam stonden nog negentien anderen terecht, ook zij zijn schuldig bevonden. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg ook levenslang. Hij moet minstens 22 jaar achter tralies blijven. Abrini is schuldig bevonden voor onder meer lidmaatschap aan een terreurgroep en medeplichtigheid aan doodslag en poging tot doodslag. Abrini was betrokken bij de voorbereiding van de aanslag in Parijs, reed samen met de terroristen mee naar de Franse hoofdstad en haalde wapens op.

Mohamed Bakkali kreeg 30 jaar cel opgelegd, net als Osama Krayem en Sofien Ayari. Het assisenhof legt daarmee grotendeels de straffen op die het openbaar ministerie geëist had. Osama Krayem en Sofien Ayari moesten volgens plannen op die bewuste 13 november 2015 een aanslag uitvoeren op de luchthaven van Schipol, maar die ging om onbekende redenen niet door. Ze doken na de aanslagen wel onder in ons land met de terroristen.

In het najaar staan Abdeslam, Abrini, Krayem en Ayari terecht op het assisenproces in Brussel over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro.

