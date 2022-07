Salah Abdeslam en andere veroordeelden gaan niet in beroep

ANALYSE. Salah Abdeslam is een overschat­te terrorist. Verdient hij wel de zwaarste straf?

In Parijs is het proces over de aanslagen van 13 november 2015 na tien maanden afgelopen. Salah Abdeslam (32) krijgt de allerzwaarste straf. Dat klinkt ietwat onrechtvaardig. Want hij was maar een knecht en deed niet aan het moorden mee. Maar er zijn wel degelijk argumenten om zijn straf terecht te noemen.

29 juni