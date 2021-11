Safari in Zuid-Afrika eindigt in nachtmerrie voor Nederlander: cobra bijt in zijn geslachtsdeel op wc

Een van grootste slangen ter wereld gevangen in onbewoond huis in Grâce-Hollogne

De brandweer van Luik heeft in een onbewoond huis in Grâce-Hollogne een netpython gevangen. De slang werd opgemerkt door een buurtbewoner in een huis aan de Rue de l’Égalité in Grâce-Hollogne.

12 oktober