Sadiq Khan topfavoriet om zichzelf op te volgen als burgemeester van Londen

Terwijl Labour de Conservatieven in de nationale peilingen moet laten voorgaan, staat de partij in Londen op winst. Burgemeester Khan ligt al maanden aan de leiding en zou zijn uitdager Shaun Bailey met meer dan twintig procentpunten verschil kunnen kloppen. Als hij het haalt, belooft Khan extra jobs te helpen creëren, kmo’s extra ondersteuning te bieden en Londen in de markt te blijven zetten als investeringshub en financieel centrum, zei hij vorige week in een gesprek met The Financial Times.

De burgemeester van Londen is in de eerste plaats bevoegd voor het transportbeleid in zijn stad en is ook de politieke eindverantwoordelijke van de Metropolitan Police, de politie van de Britse hoofdstad. Sociale huisvesting valt ook binnen zijn bevoegdheden. Over de lokale economie heeft hij maar weinig zeggenschap. Onder zijn burgemeesterschap werd Sadiq Khan geconfronteerd met het hoogste aantal gevallen van steekpartijen in het land: 152 gevallen per 100.000 inwoners. Maar ondanks de roep om een strengere aanpak van het geweld, lijkt Khan zich dus te mogen opmaken voor een nieuw mandaat.