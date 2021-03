‘s Werelds eerste supersonische drone scheurt met snelheid van 2.593 km per uur door de lucht

Vrouwelij­ke auteurs in de spotlight: 6 must-reads met vrouwen in de hoofdrol

8 maart Zoals ieder jaar vieren we op 8 maart Internationale Vrouwendag. De strijd voor vrouwenrechten wereldwijd dwingt het nieuws omtrent de laatste coronacijfers dan even te wijken. De dag staat in het teken van vrouwelijke solidariteit en ook wij springen graag op de kar. Schuif die Houellebecqs en Hemingways alvast wat opzij: deze recente boeken van vrouwelijke auteurs verdienen een plek in je boekenkast.