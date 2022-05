Ryanairvlucht omgeleid wegens vijf zatte Britten

Ronkende motoren, rode rozen en portie lef: Oekraïense soldaat vraagt vriendin ten huwelijk op straat in Charkiv

Ronkende motoren, rode rozen en een ring: meer had een Oekraïense soldaat niet nodig om zijn vriendin ten huwelijk te vragen in Charkiv. Of toch ook een beetje lef, want de toekomstige bruidegom ging door de knieën in het openbaar. En zéér véél liefde uiteraard. Een toevallige passant vereeuwigde het aanzoek met zijn smartphone en plaatste de beelden op Twitter.

