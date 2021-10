Ryanair zet passagiers op zwarte lijst na discussie over pandemievluchten

Julia (8) raakt tijdens spelletje in woud vermist, twee dagen later vinden bosarbei­ders haar onderkoeld terug

12 oktober Het achtjarige meisje dat zondag vermist raakte tijdens een gezinsuitstap aan de Duits-Tsjechische grens is terecht. Bosarbeiders vonden Julia S. onderkoeld maar in goede gezondheid terug. Volgens onbevestigde berichten werd ze ontdekt in het Tsjechische dorpje Česká Kubice, op acht kilometer van de plek waar ze verdween.