Ryanair vertrekt uit "te dure" luchthaven van Frankfurt

Bestorming van Capitool wordt herdacht: 725 mensen aange­klaagd, zoektocht naar politieke verantwoor­de­lij­ken gaat door

Het is vandaag exact één jaar geleden dat aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump het Capitool bestormden tijdens de validatie van de verkiezingsresultaten in het Congres. In het afgelopen jaar werden al meer dan 700 mensen aangeklaagd en onderzoekt een commissie van het Huis van Afgevaardigden wie verantwoordelijk was voor het aanzetten tot geweld.

6 januari