Rwandees parket gaat in beroep tegen veroordeling held van ‘Hotel Rwanda’

UPDATE Held van 'Hotel Rwanda' schuldig bevonden aan terrorisme en moet 25 jaar de cel in

20 september De Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, bekend door de film Hotel Rwanda, is vandaag in hoofdstad Kigali schuldig bevonden aan terrorisme en is veroordeeld tot 25 jaar cel. Minister van Buitelandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zegt dat het proces in zijn geboorteland niet eerlijk is verlopen. Familieleden spreken van een “nepvertoning”.