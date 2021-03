Rwanda berispt België voor bijstand aan ‘held van Hotel Rwanda’

Op vrijdag 10 maart was er in ­Kigali een ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta en de Belgisch ambassadeur ­Benoît Ryelandt. Het onderwerp van dat gesprek was het proces dat ­momenteel in het Rwandese Hooggerechtshof loopt tegen Paul Rusebagina, die in 1996 naar ons land vluchtte en later naar de VS migreerde, waar hij in ballingschap woont. Vanuit de VS betoont Rusebagina zich een uitgesproken criticus van de Rwandese regering.