Ruzie over voogdij geredde Colombiaanse kinderen loopt op: moeder ontdekte onlangs dat haar man haar bedroog volgens haar broer

Terwijl de vier kinderen die na een vliegtuigcrash veertig dagen vermist waren in de Colombiaanse jungle aansterken, loopt de strijd om hun voogdij op. De broer van de overleden moeder beweert nu dat zijn zus onlangs had ontdekt dat haar man haar bedroog. En dat ze het vliegtuig mogelijk nam in de hoop haar relatie toch nog te redden.

Lesly Mucutuy (13), broertjes Soleiny (9) en Tien Noriel (4) en zusje Cristin (1) raakten op 1 mei vermist, nadat het vliegtuigje dat hen samen met hun moeder en nog twee andere volwassenen vervoerde, neerstortte vlakbij de stad San José del Guaviare. Alle volwassenen kwamen daarbij om.

De kinderen werden afgelopen weekend als bij wonder levend teruggevonden. Terwijl ze op krachten komen, ruziet hun familie over wie het voogdijschap krijgt. Daarbij staan de grootouders van moederskant tegenover de vader van de twee jongste kinderen. Die laatste eist het voogdijschap over alle vier op.

Broer

Als het van de broer van de moeder afhangt, komt daar niets van in. Hij vertelde in een interview aan de krant ‘Daily Mail' dat de man zijn vrouw bedroog. Manuel Ranoque zou Magdalena Mucutuy Valencia - met wie hij zeven jaar getrouwd was - achtergelaten hebben bij hun inheemse gemeenschap en naar Bogota gereisd zijn, zogezegd omdat hij bedreigd werd door de FARC, de oudste guerrillagroep in Zuid-Amerika.

In Bogota leerde hij een andere vrouw kennen, met wie hij een relatie aanknoopte. Later bracht hij de vrouw mee naar zijn inheemse gemeenschap. Magdalena was daar kapot van, volgens haar broer Dairo Mucutuy. “Mijn zus verliet haar huis en trok in bij mij, mijn partner en mijn twee kinderen”, vertelt hij.

Manuel keerde later terug naar Bogota, maar zou Magdalena mogelijk hoop gegeven hebben dat hun relatie nog te redden was. “Hij liet een tas achter voor haar en daarin zat een blad papier met een telefoonnummer erop”, zegt hij. “Magdalena had in het geheim contact met hem. Soms hoorden we haar huilen.”

Mijn zus nam nooit afscheid van ons. Dat is bijzonder pijnlijk Dairo Mucutuy, Broer van de overleden moeder van de kinderen

Het was hoop die haar er volgens haar broer mogelijk toe aanzette om samen met haar kinderen het vliegtuig te nemen en Manuel achterna te reizen. Zonder haar familie op de hoogte te brengen. “Mijn zus nam nooit afscheid van ons”, aldus Dairo. “Dat is bijzonder pijnlijk.”

Eerder beschuldigde de familie van de overleden moeder Manuel ervan dat hij zijn vrouw mishandelde. Volgens grootvader Narciso Mucutuy verstopten de kinderen zich in het bos als er weer eens ruzie uitbrak.

Gevraagd of hij zijn vrouw wel eens had aangevallen, antwoordde Manuel: “Verbaal, soms wel. Fysiek heel weinig. We hadden meer verbale gevechten.” Op de nieuwe beschuldigingen heeft hij nog niet gereageerd.

Zijn versie van de feiten verschilt overigens van die van de familie van zijn vrouw. Volgens hem was zijn vrouw nog vier dagen in leven na de vliegtuigcrash en spoorde ze de kinderen aan naar hem op zoek te gaan, toen ze haar einde voelde naderen. De familie van Magdalena houdt vol dat ze op slag dood was.

Intussen is ook de vader van de twee oudste kinderen opgedoken in Bogota. Hij is volgens ‘Daily Mail’ ter plaatse “om zijn kinderen te steunen”. Het is niet duidelijk of hij ook voogdijschap wil.

Het Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - een sociale dienst - houdt voorlopig de voogdij in handen, totdat het familiegeschil is opgelost.

