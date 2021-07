Ruzie over telefoniefactuur eindigt in fatale steekpartij: 18-jarige laat het leven, dader (62) opgepakt

De zestiger kwam iets na 13.00 uur een filiaal van Bouygues Télécom in het winkelcentrum in Claye-Souilly ten noordoosten van Parijs binnen, en kreeg een woordenwisseling met het personeel over zijn gsm-factuur. De man haalde een mes boven en stak daarbij eerst Dany in de borst, waarna hij hetzelfde deed bij Théo. Deze kreeg het mes in het hart geplant en bezweek ter plekke. Een spoedoperatie redde Dany het leven. Een derde aanwezige verkoper kon ongedeerd aan de aanvaller ontkomen.

De toedracht van de steekpartij is inmiddels duidelijk. De man had vrijdag telefonisch zijn beklag gedaan bij de klantendienst van Bouygues Télécom. Hij was de mening toegedaan dat de gsm-aanbieder hem te veel had aangerekend voor een gesprek naar een nummer in zijn geboorteland. ‘s Anderendaags trok hij naar het filiaal om verhaal te halen. Hij eiste zijn geld terug. Volgens Franse media ging het niet om een groot bedrag. Van een terreurmotief is volgens een bron van persagentschap AFP geen sprake.