Ruzie om voogdij: moeten geredde junglekinderen Colombia terug naar agressieve vader?

In theorie zou het het meest logisch zijn mochten Cristin (1), Tien (4), Soleiny (9) en Lesly (13) – de vier kinderen die na een vliegtuigcrash ruim een maand door de Colombiaanse jungle zwierven – naar hun vader gaan. Hun moeder, Magdalena Mucutuy, overleed bij diezelfde crash. Maar sinds het ongeluk, de overlevingstocht en de wereldwijde aandacht doen allerlei verhalen de ronde over de vader van de kinderen. Hij was niet aan boord van het vliegtuig.

Moeder Magdalena (33) blijkt in het verleden al twee keer met haar vier kinderen uit haar dorp te zijn gevlucht, uit vrees voor het geweld van haar man Manuel Ranoque. Buren van de inheemse gemeenschap waartoe ze behoorde, de Muinane, maakten foto’s van de vele verwondingen op haar rug nadat zij herhaaldelijk door Ranoque met de zijkant van een kapmes was geslagen. Lesly, haar 13-jarige dochter die haar broertje en zusjes hielp te overleven in de Amazone, zou hebben verteld dat haar peetvader heeft geprobeerd haar seksueel te misbruiken.

In gevaar

Deze verhalen, die de laatste weken door zowel familieleden als leden van de gemeenschap in Puerto Sábalo via de Colombiaanse media naar buiten zijn gebracht, hebben justitie doen besluiten een procureur aan te stellen die na onderzoek de knoop zal doorhakken wat er met de kinderen zal gebeuren. Hun grootouders van moederskant hebben om de voogdij gevraagd omdat de kinderen bij Ranoque gevaar zouden lopen.

Ranoque is de vader van de twee jongste kinderen, het jongetje Tien (4) en het meisje Cristin (1), en peetvader van de twee oudste zusjes, Lesly (13) en Soleiny (9). Hij verscheen op de Colombiaanse tv omdat hij af en toe meehielp met de moeizame zoektocht naar de kinderen, die op 1 mei een vliegtuigcrash in de jungle overleefden. Hun moeder overleed vier dagen na het ongeluk. “Mijn vrouw en ik hadden ruzies, soms fysiek, maar meestal verbaal”, erkende Ranoque zelf. “Maar ik ben geen verkrachter.”

Mishandelingen

De vraag is waarom Magdalena met haar kinderen in het vliegtuigje was gestapt om zich met haar man elders in het land te herenigen. Ranoque was naar eigen zeggen uit Puerto Sábalo gevlucht omdat hij door gewelddadige bendes zou worden bedreigd. “Hij heeft het hele land daarover voorgelogen”, zei Carlos Andrés Sánchez, een van de dorpsleiders, vorige week. “We hebben zelf de mishandelingen van zijn vrouw vastgesteld. Hier weten we maar al te goed waartoe hij in staat is.”

Volgens de dorpelingen vluchtte Ranoque niet vanwege bedreigingen, maar omdat hij door de dorpsraad gestraft zou worden. Hij was al gedwongen een drankje met een mengsel van zout en tabak in te nemen. Op zijn vlucht zou Ranoque bovendien een grote som geld van de inheemse gemeenschap hebben verduisterd; zijn uitleg was dat hij in Bogotá was beroofd.

Aansterken

De vier kinderen herstellen intussen beetje bij beetje van hun lange verblijf in de jungle. Het laatste communiqué van het Militair Hospitaal in Bogotá is alweer van twee weken geleden. Daarin staat dat het goed met ze gaat, maar dat ze tijd nodig hebben om aan te sterken. Ze waren ondervoed en uitgedroogd toen ze werden gered en leden bovendien aan verschillende ontstekingen. Aanvankelijk kostte het hun moeite om weer gewoon voedsel tot zich te nemen; ze overleefden in de jungle vooral dankzij het eten van bessen. Ze ontvangen weinig bezoek om te voorkomen dat ze nieuwe infecties zouden oplopen.

Mechelse herder

Lesly en Soleiny maakten onlangs een tekening van Wilson, de Mechelse herder die hen enkele weken in het bos vergezelde. De hond was door de reddingsploegen in het bos losgelaten om de kinderen te zoeken. Lesly vertelde dat hij af en toe verdween maar altijd weer terugkeerde, tot Wilson op een dag niet meer verscheen. Tot groot verdriet van veel Colombianen is de zoektocht naar de herder vorige week definitief gestaakt; de moeder van de Mechelse herder – hond Drugia – kreeg in Wilsons naam een hoge onderscheiding, net als de reddingwerkers (zowel militairen als stamleden) die veertig dagen naar de kinderen zochten.

Inmiddels zijn er al verschillende projecten om een film over van het ‘wonder van de jungle’ te maken, onder andere van de grote streamingdiensten.

De regering van Colombia heeft een akkoord voor een documentaire gesloten met de Britse producent Simon Chinn, Oscar-winnaar met geprezen werken als ‘Searching for Sugar Man’ en ‘Man on wire’. Dat leidde tot verontwaardiging bij de Organisatie van Inheemse Volken in de Colombiaanse Amazone (OPIAC) omdat het contract is gesloten zonder medeweten en medewerking van de familie van de kinderen en de betrokken Muinane-gemeenschap.

