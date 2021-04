Rutte wil ondanks vertrouwenscrisis door als premier: “Ga hard werken om vertrouwen terug te verdienen”

Mark Rutte wil toch door als ontslagnemend premier van Nederland, ondanks het urenlange “heftige debat” deze nacht, waarin alle oppositiepartijen het vertrouwen in hem opzegden. Daarnaast keurden alle partijen behalve zijn eigen VVD het optreden van Rutte als partijleider in de verkenning af. Toch stuurde de Kamer hem niet weg.

Rutte wil zijn “stinkende best doen” en “vreselijk hard werken” aan het “terugverdienen van het vertrouwen” van de Kamer en de samenleving. Dat zei hij in een eerste reactie op de aangenomen motie van afkeuring, die tijdens het nachtelijk debat door coalitiepartijen D66 en CDA werd ingediend en door de hele Kamer minus Ruttes eigen partij, de VVD, werd aangenomen. “Dit is een belangrijk politiek signaal dat ik zeer serieus neem”, zei Rutte na de stemming.

De ‘motie van wantrouwen’, die Geert Wilders (PVV) eerder op de dag had ingediend, haalde het ondanks steun van de voltallige oppositie niet - waardoor Rutte niet gedwongen het veld moest ruimen. Wel kreeg die motie onverwachts steun van de SGP, een gezagsgetrouwe partij die doorgaans heel terughoudend is met het opzeggen van het vertrouwen.

De Kamer debatteerde meer dan 13 uur lang over de vertrouwenscrisis die politiek Den Haag in zijn greep houdt en onder meer ontstond door een uitgelekte memo over een gesprek dat Rutte had met de oud-verkenners voor de politieke formatie. Daarin stond de inmiddels beruchte opmerking ‘functie elders’ over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De Kamer kreeg hierdoor het vermoeden dat werd geprobeerd de CDA’er te lozen. In eerste instantie ontkende Rutte voor de camera’s nog Omtzigt genoemd te hebben in zijn gesprek met de verkenners, later bleek uit vertrouwelijke formatiestukken dat het wel degelijk Rutte was die de naam van Omtzigt noemde tijdens zijn gesprek met de ex-verkenners.

Volledig scherm Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) overleggen tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de mislukte formatieverkenning. © ANP

Vertrouwensbreuk

D66-leider Sigrid Kaag benadrukte tijdens het debat dat Rutte niet als minister-president afkeurt, maar dat haar vertrouwen wel een flinke deuk heeft opgelopen. “De afstand tussen hem en mij is groter geworden. Dat neem ik hem kwalijk”, zei de D66-leidster in het nachtelijke debat. “Ik heb mijn twijfels over de verdediging en ontkenning vandaag.” Ze zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat de VVD nog het voortouw neemt in de verkenning. Na de partij van Rutte is D66 de grootste partij. Mogelijk gaan de partijen zelfs om Rutte heen.

Kaag voegde op aandringen van andere partijen toe dat ze zelf “haar conclusies zou nemen”, als ze zou worden geconfronteerd met een motie van afkeuring. Volgens oppositieleider Geert Wilders luidde de D66-leider daarmee het einde van de periode-Rutte in, maar Kaag wilde niet verder ingaan op de betekenis van de motie. Ze noemde het wel een “heel zwaar middel”.

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66). © AP

“Blamage”

CDA-leider Wopke Hoekstra sprak over “een blamage van de politiek als geheel en van het parlement, en van de partijen die het initiatief hebben genomen tot de formatie.” Naast de VVD is dat D66. Hoekstra noemde het debat, dat meer dan dertien uur duurde, “buitengewoon onbevredigend”. Het is volgens hem goed om met de ingediende motie van afkeuring te markeren dat Rutte het niet goed heeft gedaan. De CDA-leider wilde niet zeggen wat hij in het geval van Rutte zou doen als hij zo’n motie aan zijn broek zou krijgen. “Het is aan hem zelf om te wegen wat hij ermee doet.”

Gert-Jan Segers, leider van de kleinste coalitiepartij ChristenUnie, sloot zich net als de andere partijen ook aan bij de motie van afkeuring. Hij keurt af dat er “onwaarheid is gesproken” over de verkenningsgesprekken. Dat het zo mis is gelopen komt volgens Segers door de onduidelijke procedure van de verkenning.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD). © EPA

Nieuwe verkenner

Een van de conclusies uit het Kamerdebat is dan ook dat er een nieuwe verkenner komt, die verder afstaat van de dagelijkse politiek rond het Binnenhof dan tot dusver gebruik is. De hele procedure zal bovendien tegen het licht worden gehouden.

De nieuwe verkenner moet het formatieproces weer vlot trekken en het vertrouwen tussen de partijen herstellen. Het moet een “gezaghebbende en onafhankelijke verkenner met een grotere afstand tot de actuele politiek” zijn, aldus een Kamerbreed gesteunde motie van D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra.

De verkenner is een vrij nieuw verschijnsel. Het werd pas in 2012 geïntroduceerd en moest de Tweede Kamer meer zeggenschap geven over de kabinetsformatie. Voor die tijd lag deze taak bij het staatshoofd. De eerste twee verkenningen (in 2012 en 2017) verliepen vrij rimpelloos.

Twee verkenners

Dit jaar zijn voor het eerst twee verkenners aangewezen. Dat was op verzoek van D66 die als tweede eindigde bij de verkiezingen. De eerste verkenners, Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), stapten op nadat door een fout van Ollongren aantekeningen van de verkenning openbaar waren geworden.

“Levend staatsrecht”

Het hele systeem van de verkenner is nergens vastgelegd. Ook niet in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. En dat breekt de volksvertegenwoordiging dit keer op. Er zijn geen regels, voorschriften of aanwijzingen. Het is “levend staatsrecht”, zei Boris van der Ham (D66), een van de bedenkers van het systeem recent nog.

Hoe dan ook wordt de formatie van een nieuw kabinet een lastige puzzel, omdat het vertrouwen van alle partijen in Rutte een flinke deuk heeft opgelopen. Over hoe het nu verder moet met de verkenning, wil Rutte zelf nog niets zeggen: dat zal pas na de paasdagen aan de orde zijn.

Volledig scherm Mark Rutte wordt omringd door de pers. © AP