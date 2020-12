Rutte: “Mogelijk komen er nog strengere maatregelen vóór Kerstmis”

Nederlandse huishoudens zullen met kerst maximaal drie mensen van buiten het gezin mogen ontvangen. Die specifieke regel is in normale omstandigheden ook van kracht, er komen dus geen extra versoepelingen. “We kunnen met kerst niet méér dan anders”, aldus Rutte. “Drie weken geleden leken extra stappen nog reëel, maar het gaat echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers en niet in de ziekenhuizen.”

Het aantal patiënten op de intensive care zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. Ook het aantal besmettingen stijgt.

Volgens Rutte staan we nu op “een tweesprong”: óf de cijfers gaan de goede kant op, waardoor mogelijk vanaf half januari wel op specifieke domeinen versoepeld kan worden. Óf de cijfers stijgen en er komen strengere maatregelen.

Proefprojecten in cultuursector

In de horeca wordt veel pijn geleden, beseft Rutte. “Maar er kan pas versoepeld worden als er per dag maximaal tien opnames op intensieve zorgen bijkomen.” Morgen volgt alvast een persconferentie over verdere steunpakketten voor sectoren die het zwaar hebben. Ook voor jongeren zullen extra middelen voorzien worden.

In januari komen er wel proefprojecten in de cultuursector om te kijken wat er nodig is om lokaal en heel gecontroleerd weer op te starten. Zo zouden er testen komen met een theatervoorstelling met meer publiek of een lokale voetbalwedstrijd met grotere groepen supporters.

Veel minder vaccins dan verwacht

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen dosissen waar het kabinet eerder van uitgegaan was. “We moeten een beetje flexibel zijn met de vaccinaties. We beginnen er zo snel mogelijk in januari mee", gaf minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge nog mee.

Als eerste worden de zorgmedewerkers van verpleeghuizen ingeënt. Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicapten- en thuiszorg.

Vervolgens is het de beurt aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zullen het Moderna-vaccin krijgen.