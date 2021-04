Rutte herinnert zich niet meer wie hij minister wou maken: hoe de regeringsvorming in Nederland “een ongekende puinhoop” werd

Een vaudeville. Wie had ooit gedacht dat we die term zouden moeten gebruiken voor de Nederlandse politiek? Het immer zakelijke en wat onderkoelde, maar daardoor ook benijdenswaardig efficiënte universum van premier Mark Rutte dan nog. Dat die het wat moeilijker zou krijgen om zijn vierde regering te vormen dan onze noorderburen gewoon zijn, dat wisten we direct na de verkiezingen al. Met één helft van zijn coalitie bij de winnaars, de andere helft bij de verliezers en een parlement dat zelden zo versnipperd was, kon het wel eens enkele weken gaan duren. Maar dat de kranten veertien dagen later zouden koppen op “een ongekende puinhoop”, had niemand verwacht.