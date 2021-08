“Ruth (22) vocht twee dagen na crash voor leven, terwijl ze naast haar omgekomen vriendin vast zat”

Amerikaan­se moeder per ongeluk door eigen kleuter doodgescho­ten tijdens Zoom-mee­ting met collega's

10:05 In Florida is een 21-jarige vrouw door haar eigen kind per ongeluk doodgeschoten terwijl ze in een online vergadering zat met haar collega’s. Dat bevestigt de politie van Altamonte Springs, in de buurt van Orlando, in een mededeling.