Rusthuispersoneel moet zich laten vaccineren of andere job zoeken, zegt Britse minister

Vandenbrou­c­ke: “Directies zorginstel­lin­gen hebben invloed op vaccinatie­graad”

29 september "Er bestaan grote verschillen tussen de vaccinatiegraad in verschillende zorginstellingen. Zeggen dat de aanpak van de directies geen impact heeft op de vaccinatiegraad - zoals je her en der hoort - is dus niet correct." Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in reactie op een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).