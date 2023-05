Rusthuisbewoonster (95) sterft week nadat ze getaserd werd door agent

De 95-jarige rusthuisbewoonster die door een agent in Australië tot twee maal toe getaserd werd, is na een week aan haar verwondingen overleden. De politie zette de grote middelen in omdat Clare Nowland een steakmes in haar hand had.

Het personeel van Yallambee Lodge in Cooma (ruim honderd kilometer onder hoofdstad Canberrra; nvdr) belde in de nacht van 16 op 17 mei de politie vanwege de dreiging die Nowland uitstraalde. De vrouw had een gekarteld steakmes meegesmokkeld uit de keuken en dat wilde ze al urenlang niet meer afgeven.

Twee agenten kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen. In gesprek gaan lukte echter niet, integendeel: Nowland begon op hen af te stappen. “De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat haar tempo eerder laag lag, want ze gebruikte een looprekje. Anderzijds had ze met dat mes wel een wapen op zak”, stelde adjunct-commissaris Peter Cotter op een persconferentie.

Volledig scherm Clare Nowland. © rv

Schedelbreuk

Volgens een vriend van de familie kreeg Nowland twee schokken te verduren, in de borst én de rug. Daardoor viel ze op haar hoofd, met een schedelbreuk en een zware hersenbloeding tot gevolg.

Kristian White (33) werd inmiddels in verdenking gesteld voor het gebruik van zijn taser. Hij werd ook geschorst, maar mag voorlopig zijn loon behouden. Volgens de richtlijnen bij de politie van New South Wales mag een taser bij oudere mensen of mensen met een beperking enkel gebruikt worden in “uitzonderlijke omstandigheden”.

Volledig scherm Clare Nowland na haar skydive. © AP

43 kilo

“Nowland is rustig ingeslapen in het ziekenhuis, omringd door haar naasten en familie”, laat de politie nu in een persmededeling weten. De vrouw was zeer fragiel en kon niet rechtstaan zonder hulp. Ze woog 43 kilo en was slechts 1,58 meter groot. Bovendien leed ze aan dementie. De confrontatie werd gefilmd met een bodycam, maar die beelden worden (voorlopig) niet openbaar gemaakt.

Nowland woonde al meer dan vijf jaar in het woonzorgcentrum. De overgrootmoeder is een lokale beroemdheid. In 2008 vierde ze haar tachtigste verjaardag met een skydive boven Canberra.