Rust keert terug in Frans dorpje: illegale rave met 30.000 feestvierders na vijf dagen afgelopen

UpdateDe illegale rave in het Franse dorpje Villegongis is gisterenavond, na vijf dagen, ten einde gelopen. Dat melden Franse media. Het techno-evenement begon afgelopen donderdag en bracht in totaal 30.000 mensen op de been.

In Villegongis, een klein dorpje met amper 110 inwoners, is maandagavond eindelijk de rust teruggekeerd. De afgelopen dagen verzamelden er zich 30.000 feestgangers voor Teknival, een technofestival dat al meer dan dertig jaar bestaat. De eerste ravers kwamen donderdag aan en bezetten een weide, ondanks een verbod van de lokale prefectuur. De eigenaar van de weide had al snel door dat hij de technoliefhebbers niet kon wegsturen omdat ze gewoon “met te veel waren”.

In het feestgedruis vielen zeker 119 gewonden, onder wie tien zwaargewonden. Volgens de autoriteiten waren er heel wat mensen die te veel drugs hadden genomen, uitgedroogd waren of een te lage suikerspiegel hadden. Van de zwaargewonden werd één persoon overreden toen hij in hoog gras in slaap was gevallen. Twee anderen werden onwel en zeker één feestganger werd gebeten door een adder. Over de andere zwaargewonden is niets bekend.

De politie deelde de afgelopen dagen zeker 600 boetes uit voor drugsbezit en rijden onder invloed.

Zeker 35.000 euro voor optreden brandweer

Voor de rave werden in totaal meer dan 400 politieagenten, 76 hulpverleners en een dertigtal brandweerlieden opgeroepen. Het prijskaartje van het feestje is nog niet bekend, maar de eerste schattingen voorspellen niet veel goeds. “Als we alleen nog maar kijken naar het optreden van de brandweer, komen we aan een rekening van ongeveer 35.000 euro”, zegt Marc Fleuret, de voorzitter van de provincie Indre.

De vorige editie van Teknival kostte maar liefst een miljoen euro. Aangezien de organisatoren nooit geïdentificeerd konden worden, moest de staat alles betalen. “De organisatoren zijn compleet onverantwoordelijk. Ze zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden en we moeten ze laten betalen”, vindt Fleuret.

Het incident doet denken aan het illegale technofeest dat begin deze maand in ons land plaatsvond, op een militair domein in Brustem bij Sint-Truiden. Hoewel daar minder mensen op afkwamen dan op Teknival, besloten ook de Belgische autoriteiten om het terrein niet te evacueren.