Russische zakenman looft premie van 1 miljoen dollar uit om Poetin te arresteren als oorlogsmisdadiger

De Russische zakenman - volgens mediabedrijf ‘Vice’ op een bepaald moment 300 miljoen dollar (270 miljoen euro) waard - is al sinds 1992 niet meer in Rusland geweest. In 1999 kreeg hij politiek asiel in de VS, een status die hij vier jaar later weer kwijt was, maar in 2007 toch terugkreeg. Op de vraag of hij represailles van Poetin vreest, zei Konanykhin laconiek: “Poetin staat erom bekend dat hij zijn tegenstanders vermoordt. Hij heeft er nu miljoenen.”